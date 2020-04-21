В Одессе приняли громкое решение по работе рынков и кладбищ на время карантина: документ

В рамках карантина из-за коронавируса COVID-19 в Одессе мэрия распорядилась закрыть рынки и перенести поминальные дни

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Об этом сообщают на сайте горсовета.

“Комиссия решила перенести поминальные дни после Пасхи и чтение заупокойных молитв на Троицкую родительскую субботу, которая состоится 6 июня 2020 года. Департамент городского хозяйства, КП “Специализированное предприятие коммунально-бытового обслуживания” и департамент внутренней политики горсовета вместе с ГУ НП в Одесской области должны обеспечить ограничение доступа к кладбищам”, – говорится в документе.

Также комиссия решила остановить работу розничных рынков в Одессе. Оба ограничения будут действовать до конца карантина. Исполнить их обязаны немедленно.

Как сообщал “источник”, в Киеве из-за пандемии коронавируса перенесли поминальные дни.