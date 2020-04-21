Италия поставила позитивный рекорд по коронавирусу: свежая статистика

В Италии в течение суток от коронавируса вылечилось 2 723 человек, что является рекордным показателем с начала эпидемии в стране.

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Об этом сообщает ANSA.

По данным департамента гражданской обороны Италии, общее число победивших коронавирус в стране по состоянию на 21 апреля – 51,6 тысяч человек.

Кроме того, второй день подряд в Италии снижается количество пациентов с COVID-19. Сейчас их насчитывается 107 709, что на 528 меньше, чем днем ранее.

За все время заболели 183 957 человек, по этому показателю страна занимает третье место, уступая Испании и США. Скончались 24 648 (+534 за сутки).

Как сообщал “источник”, хотя коронавирус все еще ежедневно забирает сотни жизней в стране, но жизнелюбивые итальянцы уже строят планы на летние каникулы.