Поля напоминают Сахару: в сети показали фото и видео бедствия на украинском Полесье

На украинском Полесье из-за песчаных бурь поля превратились пустыню.

Об этом сообщает блогер Денис Казанский на своей Facebook-странице.

“Еще одна беда, которая постигла этой весной Полесья, кроме пожаров – песчаные бури. Из-за уничтожения лесов и лесополос, а также из-за засухи, ветер поднимает в воздух и переносит облака песка, который затем покрывает все вокруг”, – написал он.

По словам Казанского, в Малинском районе поля теперь напоминают Сахару.

“Выглядит это довольно дико. Надо срочно браться за экологию, потому что если так пойдет дальше, страна превратится в сплошную выжженную и засыпанную песком пустыню. Очень жаль Житомирскую область, в этом году не позавидуешь людям”, – отметил блогер.

Как сообщал “источник”, 16 апреля штормовой ветер и низкая относительная влажность спровоцировали в столице стихийное явление, которое очень похоже на пылевую бурю.