Услышав крики, отец взял ружье: появились детали жуткого убийства под Львовом

Вечером во вторник, 21 апреля, в курортном поселке Сходница, Львовской области 51-летний отец из ружья застрелил бывшего сожителя своей дочери.

Как сообщает “источник” со ссылкой на ZAXID.NET, в полиции сообщили, что преступление произошло около 19:00.

Собственные источники издания рассказали, что между двумя мужчинами произошел конфликт во время которого один из охотничьего ружья застрелил своего оппонента. Убитому 33 года, он был бывшим сожителем дочери, чей отец и совершил смертельный выстрел. Известно, что пострадавший скончался на месте происшествия от огнестрельного ранения в голову.

Пара давно не жила вместе, однако время от времени мужчина приезжал к женщине. Во время такого визита 21 апреля, они поссорились. Ее отец стал свидетелем этой ссоры, он взял ружье и выстрелил в голову мужчине.

Сейчас на месте происшествия работают следователи. Они устанавливают обстоятельства убийства. Мужчину задержали, в случае доказательства вины ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Как сообщал “источник”, 20 апреля, в городе Заставна Черновицкой области во время семейной ссоры произошло жестокое убийство – муж убил жену. О случившемся в полицию сообщил ребенок.