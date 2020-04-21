Российская семья обнаружила в паске пикантный “сюрприз”: фото

Жительница Краснодара накануне Пасхи в одном из супермаркетов купила кулич, который оказался с пикантной начинкой.

Об это сообщается в Instagram-сообществе “Типичный Краснодар”.

По словам женщины, традиционную праздничную выпечку она купила заранее, еще 14 апреля. А разрезала его только на Пасху, а внутри увидела развернутый презерватив.

Представитель сети супермаркетов, где была сделана покупка, в свою очередь, рассказал, что магазин провел внутреннее расследование. В частности, сотрудники супермаркета изучили записи журналов о выпуске продукции и видеозаписи из цеха, где пекли куличи. Еще одно расследование понадобилось, чтобы узнать, могло ли резиновое изделие, попасть в кулич и как бы на него повлияла температура печи.

Комиссия сделала вывод, что “инородный объект” все же мог попасть в кулич лишь после его изготовления и упаковки, но никак не во время. Однако покупательница не указала, была ли упаковка целой при покупке.

Как сообщал “источник”, ранее пользователей интернета поразили фотографии “содержимого” шоколадки, которую жительница Запорожья приобрела в одном из местных магазинов для ребенка.

Кроме того, в сети опубликовали фото опасной находки в булочном изделии из Конотопа (Сумская область).