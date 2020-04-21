Чиновники три дня отдыхали: всплыли новые подробности вспышки коронавируса под Киевом

В городе Вишневое Киевской области власти поздно отреагировали на вспышку коронавируса.

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Об этом написала пользователь сети Марина Иллина в Facebook.

По ее словам, летальный случай в общежитии произошел еще неделю назад. Однако местная власть должным образом не позаботилась о безопасности жителей. Подъезды не дезинфицировались, также и не проверили контактных лиц на COVID-19. Тесты начали делать не после смерти в доме, а только 20 апреля.

По словам Марины, власти отдыхали на Пасху, потому бездействовали.

Как сообщал “источник”, в общежитии города Вишневое, где зафиксирована вспышка коронавируса, начали делать тесты спустя 6 дней после первой смерти от COVID-19 – после того, как информация попала в СМИ.