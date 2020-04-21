Уволенный министр может стать советником скандального главы ОПУ: подробности

Бывший министр финансов Игорь Уманский в ближайшее время может быть назначен советником главы Офиса президента Андрея Ермака.

Об этом сообщает “источник” со ссылкой на ресурс LB.ua.

Сам Уманский подтвердил возможность такого назначения.

“Мне действительно сделали такое предложение”, – отметил он.

Кроме того, Уманский ожидает, что “в ближайшее время при главе ОПУ будет создана координационная группа силовиков и аналитиков, которые серьезно займутся публичными финансами”.

В издании со ссылкой на собственные источники отмечают, что указ о назначении Уманского будет подписан завтра или послезавтра.

Также в настоящее время продолжаются поиски кандидатуры советника главы ОПУ, который займется координацией действий силовиков в указанной выше группе советников.

Напомним, как сообщал “источник”, 30 марта Верховная Рада на внеочередном заседании проголосовала за отставку министра здравоохранения Ильи Емца и министра финансов Игоря Уманского.

Подробнее о конфликте с Андреем Ермаком читайте в материале “источника”: История с Ермаком очень травмировала Зеленского – Никита Потураев.