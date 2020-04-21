Должен получить сполна: российский спортивный журналист вновь наехал на топ-пропагандиста Путина

Известный российский журналист и комментатор Василий Уткин вновь раскритиковал кремлевского пропагандиста Владимира Соловьева.

Слова Уткина приводит “источник” со ссылкой на “Эхо Москвы”.

“Соловьев почему-то решил на меня прыгнуть. А я думаю, что зря это сделал. Никакой это не конфликт, потому что у нас нет предмета. Это, можно сказать, бой или баттл, или еще что-то в этом роде. А здесь есть очень простое первое правило: человек должен получить сполна. И смысл-то в том, что мы не просто не получаем помощи от государства, а вот мы привыкли относиться к нему, как к чему-то, как минимум грозному, не обязательно воинственному, но такому, с чем лучше не связываться. Сказали тебе: “Не делай”, – ну, и не делаю. Государство большое, сильное, вертикальное“, – сказал Уткин.

Конфликт между журналистами начался с того, что Уткин подверг критике действия российского правительства в период пандемии китайского коронавируса. В ответ на это Соловьев раскритиковал оппонента, назвав его “глубоко больным человеком”.

Ранее сообщалось, что СБУ возбудила уголовное дело против Соловьева.