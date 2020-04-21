Российская чемпионка понесла серьезнейшее наказание за употребление допинга

Российская велогонщица Александра Гончарова дисквалифицирована на четыре года за употребление допинга.

Об этом сообщает “источник” со ссылкой на официальный сайт Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

В допинг-пробе спортсменки обнаружены запрещенные вещества – псевдоэфедрин и триамцинолон ацетонид. Гончарова начнет отбывать дисквалификацию со дня сдачи пробы – 9 сентября 2019 года.

Кроме того, федерация велосипедного спорта России рассматривает вариант с лишением Гончаровой титула чемпионки страны, который она завоевала в 2019 году.

28-летняя россиянка не согласна с решением РУСАДА о дисквалификации и собирается оспорить его в Спортивном арбитражном суде (СAS).

Ранее сообщалось, каким образом допинг принял нападающий “Динамо” Артем Беседин, который был дисквалифицирован на год.