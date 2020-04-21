Под Львовом отец застрелил из ружья парня своей дочери: шокирующие подробности

В пгт Сходница Львовской области, который является известным украинским бальнеологическим курортом, выстрелом из ружья в голову убили молодого парня.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель ОО “Варта-1” Игорь Зинкевич.

По словам местных жителей, парня застрелил отец его девушки.

На месте работает полиция и следователи.

Как сообщал “источник”, 20 апреля, в городе Заставна Черновицкой области во время семейной ссоры произошло жестокое убийство – муж убил жену. О случившемся в полицию сообщил ребенок.

Также сообщалось, что в селе Красное Яготинского района Киевской области произошло жестокое убийство 77-летней пенсионерки. Убийцей оказался 31-летний местный житель, который ранее неоднократно привлекался к административной ответственности.