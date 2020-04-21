Вакцину от коронавируса испытали на животных: появилось важное заявление

В Китае ученые протестировали вакцину против коронавируса COVID-19 на обезьянах, крысах и мышах.

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Об этом сообщается на сайте электронной библиотеки bioRxiv.

Первые испытания были уже успешно завершены. Препарат стимулировал организм подопытных животных на выработку антител, необходимых для борьбы с COVID-19.

В ходе эксперимента очищенная инактивированная вакцина против коронавируса индуцировала вырабатывание специфичных к SARS-CoV-2 антител, нейтрализующих как минимум десять типичных штаммов вируса.

С помощью проведенного тестирования ученые поняли: иммунизация организма двумя различным дозами препарата (в количестве 3 и 6 микрограммов) обеспечивает полную или частичную защиту от SARS-CoV-2 у макак. Медики подчеркнули, что не заметили какого-либо антителозависимого усиления инфекции.

Эксперты сделали выводы, основываясь на полученных данных, что клинические испытания препарата можно проводить на людях. В случае успеха возможным станет запуск вакцины в массовое производство. Опубликованная статья о результатах исследования не имеет оценок независимых экспертов и предлагается для обсуждения в научном сообществе.

Как сообщал “источник”, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сделала неожиданное заявление о влиянии прививки против туберкулеза на риск заражения коронавирусом COVID-19.