Когда в Украине пройдет ВНО: в министерстве озвучили два сценария и назвали даты

В Министерстве образования и науки Украины разработали варианты проведения внешнего независимого оценивания (ВНО).

Об этом рассказал замминистра образования и науки Украины Егор Стадный в видеоролике на YouTube-канале МОН.

По его словам, внешнее независимое тестирование пройдет при любых условиях. Из-за карантина его перенесут либо на июнь-июль, либо на август-сентябрь. Сейчас возможных сценария два:

Если карантин закончится до начала июня, основная сессия ВНО состоится между 25 июня и 17 июля. Результаты – 31 июля.

Если же карантин продлится до начала августа, основная сессия состоится между 17 августа и 4 сентября. Результаты – 17 сентября.

Стадный отметил, что кроме пользы в борьбе с коррупцией, ВНО еще и безопаснее, чем вступительные экзамены. По его словам, в прошлом году 145 тысяч человек поступали на бакалавриат, оформив около 900 тысяч заявок. Без ВНО им бы пришлось ездить по разным городам, что в условиях пандемии COVID-19 очень опасно.

“Если бы кто-то осмелился отменить ВНО, сотни тысяч абитуриентов и их родители по несколько раз ездили бы в другие города для сдачи вступительных экзаменов. Они собирались бы в большом количестве в аудиториях. А ВНО – это 15 участников и 2 инструктора в одной аудитории”, – отметил замминистра.

Также Стадный посоветовал выпускникам не терять времени зря и готовиться к ВНО, в том числе, на YouTube-канале МОН и телеканалах Рада и Киев – там ежедневно проходят уроки по подготовке к оцениванию.

Напомним, как сообщал “источник”, ранее говорилось, что карантин никак не отменяет проведение внешнего независимого оценивания.