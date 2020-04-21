Отец и бабушка в реанимации: под Черновцами коронавирус за два дня убил двух братьев, фото

В Черновицкой области коронавирус “убил” двух братьев, а их родственники в реанимации.

Германия ослабляет карантин, а Украина в ожидании пика: как меняется ситуация с коронавирусом (обновляется)

Об этом сообщает ресурс “Молодой буковинец”.

На Буковине 19 апреля от коронавируса умер 19-летний Андрей Фрунзе из села Иживцы Сторожинецкого района.

“Мы не забудем тебя никогда, ты навсегда в наших сердцах!”, “Отдыхай с миром, Андрюша! Пусть земля тебе будет пухом!”, – пишут в соцсетях.

Также соболезнования выразил председатель Чудейской ОТГ Анатолий Пицул.

“В эти праздничные дни большое горе в нашем селе и в семье крупного хозяина Аурела Фрунза. Немилостивый вирус унес жизнь парня. Андрею Фрунзу даже еще не исполнилось 20 лет. Соболезнования семье, которая также находится на больничных койках. Помолитесь все за умершего и за всю семью и выполняйте условия карантина”, – отметил он.

Также 21 апреля с подозрением на коронавирус умер 24-летний брат Андрея – Иван. Парень был в тяжелом состоянии. Он пробыл на инвазионных вентиляции легких более 10 дней.

Отмечают, что Андрей и Иван Фрунзе накануне праздничных выходных были госпитализированы в Сторожинецкую ЦРБ с подозрением на коронавирус.

Как сообщили molbuk.ua родственники, в семье было трое братьев: старший брат был одним из первых в селе, у кого диагностировали COVID-19. Мужчина выздоровел и был выписан из больницы. Результаты тестирования умерших братьев будут известны в ближайшее время.

Кроме того, сейчас в больнице находятся отец и бабушка погибших.

Как сообщал “источник”, в Украине пик смертности от пандемии коронавируса может случиться в начале мая при условии полного соблюдения норм карантина. Всплеск заболеваемости прогнозируют на 2-5 мая, пик летальных случаев – на 3-8 мая.