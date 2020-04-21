Под Киевом заметили необычное природное явление: опубликованы впечатляющие фото

В Киевской области заметили необычный полевой вихрь, который напоминает торнадо.

Об этом сообщает пользователь сети Александр Смеричанский в Facebook.

“Не смерч конечно, но такого мощного вихря я, кажется, еще не видел. На фотографиях собственно – зарождение вихря, наибольшая высота и затухания”, – написал он и опубликовал снимки.

Как сообщал “источник”, 2 февраля в Тернопольской области в зимнем небе заметили необычное для этого времени года природное явление – там появилась радуга.

Напомним, что заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух рассказала о новых последствия изменения климата для украинских городов.

Подробнее читайте об этом в материале “источника”: Пыльные бури, засуха и ад летом: как изменения климата повлияют на Украину.