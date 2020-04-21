Олимпийская чемпионка удивила тренировкой во время карантина в ванной: видео

Известная российская синхронистка Светлана Ромашина показала, как тренируется во время карантина в домашних условиях.

Соответствующее видео спортсменка опубликовала в Instagram.

В ролике видно, что Ромашина, выступающая в синхронном плавании, занимается в своей ванной. Позже с ней в кадре появилась и ее дочь.

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Ромашина является одной из самых титулованных спортсменок в истории синхронного плавания. В активе россиянки пять побед на Олимпийских играх, 21 победа на чемпионатах мира и 10 побед на первенствах Европы.

Ранее “источник” сообщал, что эффектная чемпионка мира по плаванию устроила тренировку в ванной.