Вспышка коронавируса под Киевом: фото, видео и возмутительные подробности

В общежитии города Вишневое, где зафиксирована вспышка коронавируса, начали делать тесты спустя 6 дней после первой смерти от COVID-19 – после того, как информация попала в СМИ.

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Об этом сообщается в Telegram-канале PavlovskyNEWS.

Одна из жительниц общежития рассказала, что тесты начали делать не после смерти женщины 14-го апреля, а после массового распространения информации в СМИ.

По ее словам, когда опечатывали комнату, где жила первая умершая, администрация общежития сказала правоохранителям, что с остальными всё в порядке.

Женщина также уточнила, что большинство граждан осознанны и изолировались сразу после введения всеукраинского карантина. Вчера жители сдали первые экспресс-тесты.

По данным водителя скорой помощи, которая работает на месте, 20 апреля сделали 50 тестов, а 21 апреля – около 100.

Как сообщал “источник”, по словам и.о. председателя Киевской областной государственной администрации Василия Володина, в общежитии на данный момент обнаружено 37 больных, в том числе дети. Есть двое умерших. Окончательная информация о масштабах заболевания в общежитии будет вечером 22 апреля.