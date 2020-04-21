Части пенсионеров в Украине готовят изменения: в чем суть и кого они коснутся

В Украине учителей, которые получают пенсию по возрасту, переведут на работу по договорам, Министерство образования и науки Украины разослало соответствующие предупреждения директорам школ.

Об этом сообщается на сайте министерства.

Отмечается, что директоры должны уведомить учителей о таком изменении до 30 апреля, а договора сроком на 1 год должны быть подписаны к 1 июня. При этом количество пролонгаций договора в законе не прописано, а их зарплаты не изменятся.

При этом те учителя, которые не оформят договор со школой, должны быть уволены 1 июня.

“Образование нуждается в обновлении, как методическом и материально-техническом, так и кадровом. Однако нет никаких оснований полагать, что системе не нужны опытные работники. Если учитель пенсионного возраста, но профессионал своего дела, то школа, ученики, родители, в общем система образования всегда будут заинтересованы в нем. Надеюсь, что руководители школ отнесутся со всей ответственностью к организации перевода учителей-пенсионеров на срочные договоры”, – отмечает и.о. министра образования и науки Украины Любомира Мандзий.

Как сообщал “источник”, ранее стало известно, что в результате индексации пенсионных выплат в мае более миллиона пенсионеров останутся без повышений.