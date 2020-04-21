Скатерть, графин и иконы из бисера: появился полный список подарков Зеленскому

Владимир Зеленский, избранный президентом ровно год назад, получил со дня инаугурации в 2019 году 181 подарок, среди которых собрание сочинений Шекспира от Секретной разведывательной службы Министерства иностранных дел Великобритании (MИ-6).

Об этом говорится в ответе Офиса Президента на запрос Українських Новин.

При этом, треть подарков, около 60, он получил в 2019 году от иностранных лидеров, делегаций и компаний.

В день инаугурации Зеленского, 20 мая 2019 года:

делегация США презентовала главе государства коробку сигар с орлом на крышке;

президент Венгрии Янош Адер – статуэтку;

делегации Казахстана – часы;

Румынии – подарочную ручку.

В течение первого полугодия президентства, Зеленский получил в подарок:

от бывшего председателя Европейского совета Дональда Туска галстук Hermes;

от делегаций бизнесменов Китая – красную вазу с рисунком цветов, свиток с драконом и птицей и свиток с изображением моста;

от посланника премьер-министра Японии – скатерть;

от американских сенаторов – металлическую тарелку с символикой США;

от президента Финляндии – вазу;

от МИДов Польши – запонки;

Швеции – дизайнерскую тарелку из металла;

от делегаций Словакии, Израиля и Франции – тарелку из хрусталя, статуэтку и ручку.

Во время визита в Турцию Зеленскому презентовали 10 подарков, среди которых галстук от президента Реджепа Тайипа Эрдогана, сахарница, мешочек с горохом нут и семенами кориандра.

Во время визита в Эстонию – 5, среди которых велосипед и маска для сна.

В ходе визита в Литву Зеленский получил от президента Гитанаса Науседы галстук и брошку.

В Латвию – запонки от спикера Сейма.

В Польшу – графин и набор стаканов.

В Японию – часы на деревянной доске.

В Украине президент получил банку с надписью “Слава Украине” и табличкой из тюрьмы от освобожденного из заключения в России режиссера Олега Сенцова и мягкую игрушку “Сова” от экс-председателя Харьковской областной государственной администрации Юлии Светличной.

Во время рабочего визита Зеленского в Одессу ему презентовали кепку “гоцманка” и керамическую статуэтку “дельфин”.

На Чернобыльскую атомную электростанцию – дозиметр.

На Донбасс – деревянную табличку с надписью “Украина или смерть”.

Также в 2019 году Зеленскому дарили Библии, иконы из бисера, вышиванку, его портрет, картину “Зе! Команда” и около сотни различных книг.

Как сообщал “источник”, ранее стало известно, как изменилась жизнь украинцев за год президенства Владимира Зеленского.