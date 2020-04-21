Скатерть, графин и иконы из бисера: появился полный список подарков Зеленскому

Владимир Зеленский, избранный президентом ровно год назад, получил со дня инаугурации в 2019 году 181 подарок, среди которых собрание сочинений Шекспира от Секретной разведывательной службы Министерства иностранных дел Великобритании (MИ-6).
Об этом говорится в ответе Офиса Президента на запрос Українських Новин.
При этом, треть подарков, около 60, он получил в 2019 году от иностранных лидеров, делегаций и компаний.
В день инаугурации Зеленского, 20 мая 2019 года:
делегация США презентовала главе государства коробку сигар с орлом на крышке;
президент Венгрии Янош Адер – статуэтку;
делегации Казахстана – часы;
Румынии – подарочную ручку.
В течение первого полугодия президентства, Зеленский получил в подарок:
от бывшего председателя Европейского совета Дональда Туска галстук Hermes;
от делегаций бизнесменов Китая – красную вазу с рисунком цветов, свиток с драконом и птицей и свиток с изображением моста;
от посланника премьер-министра Японии – скатерть;
от американских сенаторов – металлическую тарелку с символикой США;
от президента Финляндии – вазу;
от МИДов Польши – запонки;
Швеции – дизайнерскую тарелку из металла;
от делегаций Словакии, Израиля и Франции – тарелку из хрусталя, статуэтку и ручку.
Во время визита в Турцию Зеленскому презентовали 10 подарков, среди которых галстук от президента Реджепа Тайипа Эрдогана, сахарница, мешочек с горохом нут и семенами кориандра.
Во время визита в Эстонию – 5, среди которых велосипед и маска для сна.
В ходе визита в Литву Зеленский получил от президента Гитанаса Науседы галстук и брошку.
В Латвию – запонки от спикера Сейма.
В Польшу – графин и набор стаканов.
В Японию – часы на деревянной доске.
В Украине президент получил банку с надписью “Слава Украине” и табличкой из тюрьмы от освобожденного из заключения в России режиссера Олега Сенцова и мягкую игрушку “Сова” от экс-председателя Харьковской областной государственной администрации Юлии Светличной.
Во время рабочего визита Зеленского в Одессу ему презентовали кепку “гоцманка” и керамическую статуэтку “дельфин”.
На Чернобыльскую атомную электростанцию – дозиметр.
На Донбасс – деревянную табличку с надписью “Украина или смерть”.
Также в 2019 году Зеленскому дарили Библии, иконы из бисера, вышиванку, его портрет, картину “Зе! Команда” и около сотни различных книг.
Как сообщал “источник”, ранее стало известно, как изменилась жизнь украинцев за год президенства Владимира Зеленского.