Разделились на “ястребов” и “голубей”: власти Британии могут продлить карантин на длительный срок

В Великобритании не исключают возможность продления карантина из-за пандемии коронавируса до 2021 года.

Германия ослабляет карантин, а Украина в ожидании пика: как меняется ситуация с коронавирусом (обновляется)

Об этом пишет Daily Mail.

В частности, премьер-министр Борис Джонсон, который недавно успешно излечился от коронавируса, придерживается мнения, что нельзя снимать ограничения карантина, пока не будет побежден коронавирус.

Отмечается, что британский Кабинет министров разделился на “ястребов” и “голубей” – антипатов и сторонников продления сроков карантина. Отмечается, что сам Джонсон встал на сторону “голубей”.

Глава правительства подчеркнул, что в его приоритете – избежать “второго пика” вспышки заболевания. Поэтому даже говорить о снятии каких-либо мер до конца текущего срока карантина (11 мая) не стоит.

Издание отмечает, что приближенные к Джонсону люди говорят, что его тяжелая борьба с коронавирусом сделала его “неуверенным” в вопросе скорого снятия карантина.

В окружении премьер-министра перестали использовать фразу “стратегия выхода” и вместо этого намерены обозначить “следующую фазу” блокировки страны с различными уровнями ограничений. Такой карантин будет действовать до конца 2020 года. Блокировку смогут снять раньше, если болезнь пойдет на спад или найдут вакцину.

Как сообщал “источник”, ранее в Великобритании от коронавируса скончался 17-летний подросток.