СМИ рассказали о плане “реваншистов” Януковича по ГФС Солодченко

Народные депутаты провалили голосование о создании Бюро финансовых расследований, и нереформированная ГФС продолжает существовать с налоговой полицией. Премьер-министр назначил и.о. главы ГФС Сергея Солодченко – бывшего начальника следствия налоговой милиции. Солодченко после Революции Достоинства был люстрирован, однако решением Апелляционного суда люстрацию отменили. Рассмотрение кассационной жалобы по его делу затягивается, что позволило Солодченко возглавлять ГФС три месяца.

Об этом пишет From.ua со ссылкой на Багнет.

СМИ после назначения Солодченко указывали на его связь с бывшим министром доходов и сборов Януковича – Александром Клименко. С июля 2013 по апрель 2014 он работал заместителем начальника главного управления – начальником следственного управления уголовных расследований Главного следственного управления финрозслидувань Миндоходов и сборов. С 14 апреля 2014 он был назначен и.о. заместителя начальника – начальника следственного управления финансовых расследований ГУ Миндоходов в Луганской области. Юрий Атаманюк – налоговый генерал времен Клименко, который был также люстрирован, тепло отзывается о Солодченко, ибо работал с ним в деле конвертационных центров. Как указывают СМИ, Атаманюк был архитектором схем, а Солодченко их реализовывал.

Как пишет издание, Клименко еще финансирует медийную активность Атаманюка, который выступал с критикой реформы налоговой и таможенной сфер. Деятельность Солодченко Атаманюк изображает в положительном свете, а их семьи находятся в дружеских отношениях и общаются, даже в соцсетях.

Однако, как пишет издание, Солодченко не смог победить коррупцию в ГФС, а также поддерживает схемы – работники службы открыто требуют взятки, и НАБУ задержало на коррупции в 50 тыс долларов подчиненного чиновника.

“Назначение Сергея Солодченко руководителем Государственной фискальной службы положительно воспринимается в кругу “реваншистов” – членов “бомонда” Януковича. Именно подчиненные Клименко защищают Солодченко, журналисты обвиняют в том, что он люстрирован и неотъемлемая часть старой коррумпированной власти … Солодченко – первая ласточка, знаменующая реванш “донецких”, – указывает СМИ.

Также журналисты пишут, что назначение Солодченко может быть частью плана по возвращению министра Януковича Клименко.