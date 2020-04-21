Не коронавирус: в Ровно внезапно умер известный украинский спортсмен

Украинский автогонщик Сергей Пелешок внезапно ушел из жизни в Ровно.

Об этом сообщил Леонид Косянчук на своей странице в Facebook.

“Внезапно пришла грустная и трагическая новость: наш друг и брат Сережа Пелешок покинул этот сумасшедший мир… Не от коронавируса. Упокой Господи его праведную душу!” – написал Косянчук.

Пелешок почувствовал себя плохо вчера, 20 апреля. Его срочно госпитализировали и в больнице у него диагностировали инсульт. Несмотря на усилия врачей, спортсмен скончался.

Пелешок был мастером спорта СССР по автогонкам. Являлся президентом автомобильного клуба “Mиr”, который организовал немало престижных соревнований.

Ранее сообщалось, что в США трагически погиб легендарный баскетболист.