Медики в спецкостюмах и много копов: как проверяют на коронавирус под Киевом, видео

В общежитии семейного типа в Вишневом Киевской области у 20-ти человек, предварительно, экспресс-тесты показали Covid-19, всем 500 жителям общежития делают тесты прямо на улице.

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Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал “Политика Страны”.

Всего в общежитии на улице Образования, 5 проживают 500 человек.

Известно, что в начале апреля в их доме от коронавируса умерла женщина. Жильцы не восприняли опасность всерьез и карантин не соблюдали.

Сейчас у здания находятся медики в защитных костюмах и полиция. Всем жителям делают экспресс-тесты в палатке на улице. После того как около 10 человек прошли тест, место тестирования обрабатывают антисептиком.

Как сообщал “источник”, в Украине на один миллион населения делают в среднем 1,418 тестов на коронавирус, а это является самым низким показателем в Европе.