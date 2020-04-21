Как выглядят лесные пожары в Украине и их последствия: грустное видео с высоты птичьего полета

В сети появилось видео страшных последствий лесных пожаров в Украине.

Кадры опубликованы на Facebook-странице Dronarium Украина

“80 секунд грустного видео, которое мы сняли за несколько дней, с помощью дрона. Не хочется ничего комментировать, просто взгляните. Съемка велась на границе с Зоной отчуждения по реке Уж, в пгт Полесское, полностью уничтоженном селе Магдин, полусгоревшем селе Личманы. Граница с Беларусью. Овручский район. Житомирская область“, – прокомментировал видео автор публикации.

На кадрах – выжженная земля, обгоревшие деревья, кое-где еще виден дым.

Это видео советуют показать тем, кто до сих пор сжигает сухую траву, не видя в этом страшной угрозы.

Как сообщал “источник”, в МВД Украины не исключают, что пожары в Чорнобыльский зоне и в Житомирской области, ставшие причиной загрязнения воздуха в Киеве, могут быть результатом спланированной диверсии.