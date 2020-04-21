В СМИ рассказали, как руководство ГП “Медицинские закупки Украины” подвергает врачей опасности ради заработка

Главное в скандале между Минздравом и директором государственного предприятия “Медицинские закупки Украины” Арсеном Жумадиловым – то, что последний, закупая непроверенные костюмы биозащиты, подвергает опасности сотен врачей, которые борются с коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщило издание “Украинские новости” со ссылкой на Facebook политического эксперта Владислава Дзивидзинского.

“Несколько дней в СМИ обсуждается ситуация, возникшая между Минздравом и директором ГП “Медицинские закупки Украины” Арсеном Жумадиловим. Главное в скандале не то, что непрозрачными схемами Жумадилов преследует собственные интересы, а то, что он во время эпидемии подвергает опасности тысячи врачей, которые могут заразиться коронавирусом из-за низкого качества защитных костюмов, которые планировалось закупить”, – пишет он.

Кроме того, добавляет эксперт, МЗ придется тратить средства на проведение служебного расследования относительно деятельности ГП “Медицинские закупки Украины”.

“Причина (расследования): непрозрачные закупки средств индивидуальной защиты врачей, в частности костюмов биозащиты. Руководство ГП, которое возглавляет Арсен Жумадилов, заключило договоры о закупке СИЗ в обход действующих норм, тендеров и без проверки качества продукции. Поэтому министерство тратит силы на проверку и расследование. В стране более 6000 инфицированных и Минздраву есть чем заняться, кроме грязных дел Жумадилова и его предприятия”, – отметил политолог

Он подчеркнул, что в то время как большая часть общества сотрудничает для преодоления последствий эпидемии, некоторые директора госпредприятий рассматривают ситуацию как возможность заработать.

“Эпидемия сплотила украинцев, к ликвидации последствий болезни присоединились сотни предпринимателей и волонтеров, врачи работают круглосуточно и валятся с ног. Но некоторых эта история, похоже, никак не касается. Для них эпидемия – это лишь очередной повод заработать на схематозе”, – подытожил Дзивидзинский.