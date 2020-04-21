Освобожденным из плена украинцам провели ПЦР-тестирование на коронавирус: результаты

Лица, которые на прошлой неделе были освобождены из временно оккупированных территорий, уже прошли ПЦР-тестирование на выявление коронавируса и получили отрицательные результаты.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко во время селекторного совещания, которое провел глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак с председателями областных государственных администраций относительно ситуации с распространением коронавируса и неотложных вопросов региональной политики, передает ОПУ

Сейчас все экс-пленные находятся на обсервации с обеспечением соответствующей охраны. По истечении 14-дневного срока обсервации они еще раз пройдут ПЦР-тесты.

Напомним, в четверг, 16 апреля, в рамках обмена удерживаемыми лицами с незаконными вооруженными формированиями РФ вернули 20 граждан Украины.