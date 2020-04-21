Агония Кремля и “русского мира”: России дали печальный прогноз из-за падения цен на нефть

Россию впереди ожидают серьезные проблемы из-за падения цен на нефть, из-за которых Кремлю придется экономить на внешнеполитических проектах.

Об этом в своей статье для “Espreso.tv” пишет публицист Виталий Портников.

“Что будет происходить с нами? Уберется ли Россия из Крыма и Донбасса, как быстро прекратит войну – вот первый вопрос, на который захотят получить ответ читатели. Отвечу честно: Кремль будет держаться за оккупированные территории столько, сколько у него хватит сил. И у нас, и в Грузии, и в Молдове. Зато начнут происходить совершенно другие, на самом деле куда более значимые для будущего нашей страны события”, – считает Портников.

По его мнению, в связи с экономическими проблемами в самой России, на пропаганду и сторонников Кремля в Украине и других странах останется намного меньше денег, чем раньше.

“В России начнут экономить на доброжелателях. На пропаганде. На политических проститутках. Мы с удивлением увидим, как начнут скукоживаться пророссийские партии, пророссийские телевизионные каналы, как начнут исчезать пророссийские пропагандисты из социальных сетей. Как у многих любителей “русского мира” резко начнет остывать любовь к России – потому что за нее перестанут выплачивать гонорары”, – пишет публицист.

Портников считает, что ко многим политикам-популистам и партиям в западных странах, которые поддерживают Россию, это тоже относится.

“Многие из них исчезнут, будто бы их и не было никогда. Но вернемся в Украину. В Украине мы уже живем среди живых мертвецов. Деятельность большинства наших игроков – от олигархов до депутатов – которые строили свою карьеру на примирении с Кремлем – потеряла всякий смысл. В этом аквариуме они не поймают больше ни одной рыбки. Даже мечта менеджеров “95 квартала” о продаже замечательных сериалов в Россию не имеет никакого значения. Больше им не удастся продать ни одно произведение искусства – не заплатят”, – заявляет Портников.

“Деньги теперь можно будет найти – нет, не найти, а заработать или одолжить только на Западе. И, конечно, в нашей стране – если грамотно выстроить ее экономику в период экономической пандемии… А то, что мы наблюдаем сегодня – и в нашей власти, и в Кремле – это судороги прошлого. Это агония. К будущему все это никакого отношения не имеет”, – считает публицист.

Также о падении цен на нефть читайте материал “источника”: За полминуты до “полуночи”: почему падение цен на нефть грозит войной.