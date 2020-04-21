В Испании нашли “аномальный” город, где нет больных коронавирусом: фото

По состоянию на вторник, 21 апреля, в испанском городе Саара-де-ла-Сьерра, который закрылся от внешнего мира, не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом COVID-19.

Об этом сообщает британское издание Daily Mail.

Власти этого города, население которого составляет 1400 жителей, еще 14 марта ввели строгий карантин. Из пяти въездов в город открытым остался только один. На контрольно-пропускном пункте постоянно дежурит полиция.

Кроме того, в городе, который превратился в крепость, проводят тщательную дезинфекцию улиц и транспортных средств, а также внимательно следят за тем, кто приезжает и покидает населенный пункт.

Дезинфекцию города проводят каждый понедельник и четверг в 17:30. Для очистки используют машины для опрыскивания оливковых рощ.

Почти четверть жителей Саара-де-ла-Сьерры старше 65 лет, и более 30 жителей живут в домах престарелых. Однако, никто из них пока не заболел.

Как сообщал “источник”, ранее власти Мадрида (Испания) приняли решение закрыть морг, который на временной основе базировался в Ледовом дворце, из-за снижения количества смертей от коронавируса.