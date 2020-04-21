Умершие и много зараженных: фото и новые детали вспышки коронавируса в общежитии под Киевом

В городе Вишневое Киевской области, в одном из общежитий, зафиксировано массовое заболевание COVID-19, сейчас всем жильцам общежития медики делают ПЦР-тесты.

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Об этом заявил и.о. председателя Киевской областной государственной администрации Василий Володин во время онлайн-брифинга.

“Есть случай массового заболевания коронавирусом в одном из общежитий города Вишневое. Он находится в частной собственности. По предварительным данным, там проживает более 300 человек. Точное количество жителей устанавливают правоохранители и местная власть. На данный момент там обнаружено 37 больных, в том числе дети. Есть двое умерших“, – сообщил чиновник.

В общежитии введен режим особого передвижения. По его словам, местные власти организуют доставку лекарств, продуктов питания и средств личной гигиены в общежитие.

Володин добавил, что окончательная информация о масштабах заболевания в общежитии будет завтра вечером.

На Facebook-странице Вишневского информационного агентства “Информ” опубликовали фото с места событий.

Как сообщал “источник”, в Украине на один миллион населения делают в среднем 1,418 тестов на коронавирус, а это является самым низким показателем в Европе.