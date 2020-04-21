В ОРЛО вводят запрет на посещения стационаров больниц и кладбищ

На временно неподконтрольной территории Луганской области с 22 апреля сепаратисты вводят карантин в стационарных отделениях больниц и закрывают для посещения граждан кладбища на период праздничных дней из-за коронавируса.

Об этом сообщают сепаратистские ресурсы.

Так называемому “минздраву” “предписали запретить все посещения больных в стационарах лечебно-профилактических учреждений”. “Главам” городов и районов – “закрыть для посещения граждан кладбища (кроме оформления услуг по погребению или захоронению) и участия в погребении или захоронении”.

Запрет будет “действовать до особого распоряжения”.