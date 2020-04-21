В Лисичанске поставщик мяса для дошкольных учебных учреждений предоставил поддельные сертификаты качества

Лисичанская местная прокуратура направила в Хозяйственный суд Луганской области иск о признании недействительным договора о закупке мяса дошкольным учебным заведениям в Лисичанске на общую сумму более 1,7 млн гривен.

Об этом сообщает прокуратура Луганской области

Во время мониторинга «ProZorro» прокуратура установила, что в феврале 2020 отдел образования Лисичанского городского совета заключил с поставщиком договор на закупку мяса говядины. При определении победителя закупки пищевых продуктов за бюджетные средства допущены нарушения требований Закона Украины «О публичных закупках».

Участник-победитель в подтверждение безопасности товара установленным требованиям предоставил поддельные сертификаты качества и документы ветеринарной медицины, что тендерный комитет оставил без внимания.

Постановлением суда Луганской области производство по делу по указанному иску открыто. Сейчас судебное разбирательство дела продолжается.