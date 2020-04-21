Пожары и загрязнение воздуха в Киеве: синоптик озвучил свежие данные и дал прогноз

Уровень загрязнения воздуха в Киеве не превышает допустимой нормы, продукты горения от пожаров в Житомирской области не попадают на территорию столицы.

Об этом сообщил директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида в ходе брифинга.

Так, он отметил, что продукты горения перемещаются вокруг Чернобыльской АЭС в западные районы Киевской области, а с Житомирской области – по направлению к Житомиру.

“Химическое загрязнение воздуха в городе Киеве после существенного уменьшения сегодня существенно не изменилось, показатели концентрации пыли диоксида азота, диоксида серы, формальдегида и оксида углерода в основном ниже предельно допустимой концентрации или приближаются к ней. Радиоактивное загрязнение в Киевской и Житомирской областях остается в пределах нормы”, – сообщил он.

Также, по его словам, осадки в виде дождей ожидаются в Киевской и Житомирской области 25 апреля, они также не будут представлять опасности.

Как сообщал “источник”, ранее спасатели подключили авиацию и специальную технику для тушения пожаров в лесах Житомирской области. Для ликвидация возгорания подключили около 1000 человек и больше 150 единиц техники.