Пользовался авторитетом у побратимов: фото и новые детали гибели лейтенанта ВСУ

20 апреля на Донбассе погиб военнослужащий 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода, лейтенант Андрей Шинкарук.

Об этом сообщает издание Obozrevatel.

“Противник открыл обстрел по нашим позициям вблизи Марьинки из противотанкового гранатомета. Андрей перемещался, проверял свои позиции, когда неподалеку упал снаряд. Осколками ему сильно посекло правую сторону. Там множественные осколочные ранения. Их очень много было, они оказались несовместимы с жизнью . Андрей Шинкарук погиб на месте”, – рассказала пресс-офицер 28-й ОМБр Алина Демченко.

Отмечают, что Андрей Шинкарук родился 16 июля 1991 года в Любомле Волынской области. Защищать Родину он пошел в 2014 году в составе 1-го ОМПБ “Волынь”.

Как военный написал на своей Facebook-странице, первое образование он получил в Национальном транспортном университете в Киеве. Но впоследствии он решил строить карьеру военного. Летом 2019 года Шинкарук окончил Национальную академию сухопутных войск имени Петра Сагайдачного по специализации “Управление действиями подразделений механизированных войск”.

После выпуска молодой офицер служил в составе 28-й ОМБр в должности командира мотострелкового взвода – с июня 2019 года.

“Он выучился на офицера и пришел к нам командиром взвода. Планировал связать свою жизнь с армией. Личный состав, его подчиненные говорят, что Андрей был хорошим командиром, слышал, понимал людей. Очень тепло о нем отзываются. Он пользовался авторитетом среди военнослужащих”, – говорят в бригаде.

Начальник Национальной академии сухопутных войск Павел Ткачук подчеркнул, что Андрей был настоящим патриотом, профессионалом своего дела, старательным курсантом, ответственным и мужественным офицером.

Погибшему воину было 28 лет. Он не успел создать семью.

В бригаде обещают: о погибшем собрата не забудут, а за его смерть – отомстят.

Похоронят павшего защитника Украины в родном городе – предварительно, 23 апреля. Пока тело еще не передали на Родину.

Напомним, как сообщал “источник”, 20 апреля боевики на Донбассе трижды открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ). Среди украинских бойцов – один убитый и двое раненых.