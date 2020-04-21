22 апреля на Луганщине ожидаются заморозки на поверхности почвы

В среду, 22 апреля, в Луганской области ожидается переменная облачность. Без осадков. Видимость хорошая 8-10 км. Заморозки на поверхности почвы. Ветер северо-западный, 7-12, утром и днем местами порывы 15-20 м / с. Температура ночью 0-5 0 тепла, на почве 0-3 0 мороза, днем 7-12 0 тепла .

Об этом сообщает областной центр по гидрометеорологии.

по городу Северодонецк

Переменная облачность. Без осадков. Заморозки на поверхности почвы. Ветер северо-западный, 7-12. Температура ночью 1-3 0 тепла, на почве 0-3 0 мороза, днем 10-12 0 тепла .

по городу Луганск

Переменная облачность. Без осадков. Заморозки на поверхности почвы. Ветер северо-западный, 7-12, утром и днем порывы 15-20 м / с. Температура ночью 1-3 0 тепла, на почве 0-3 0 мороза, днем 10-12 0 тепла .