Кременская РГА: С 16 часов 21 апреля приостанавливается работа всех КПП на территории Варваровки

С 16 часов 21 апреля приостанавливается работа всех КПП на территории Варваровского сельского совета Кременского района.

Об этом сообщает пресс-служба районной государственной администрации.

21 апреля на заседании районного штаба по вопросам ТЭБ и ЧС, которое прошло в Кременской райгосадминистрации, принято решение приостановить работу контрольно – пропускных пунктов в селе Варваровка Кременского района. Напомним, что соответствующее решение было принято в субботу, 18 апреля, и было связано с выявлением 4 – х случаев заболевания COVID-19 у лиц, контактировавших с ранее госпитализированной больной на коронавирус местной жительницей.

По информации представителей местных лечебных учреждений первого и второго уровня, проведенные в течение трех последних дней экспресс – тесты лицам из круга общения больных не показали положительного результата. Зато, медики продолжают отбор материала для его дальнейшего исследования методом ПЦР.

Большинство местного населения придерживается карантина. Не отмечено было и присутствие людей в Варваровском Свято – Ильинском монастыре 19 апреля, что могло стать источником массового инфицирования не только Варваровке, но и паломников из других городов региона.

Необходимо отметить, что согласно достигнутой договоренности, все праздничные богослужебные службы прошли в районе при отсутствии верующих. Освящение пасхальной продукции имело немассовый характер. Как сообщил начальник Кременского отдела Национальной полиции Тарас Симоненко, в течение 18, 19 апреля не было составлено ни одного протокола о нарушении карантинных ограничений.