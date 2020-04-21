За время карантина на Луганщине составили 144 админпротокола

О работе соответствующих ведомств и служб области во время карантина рассказали на пресс-брифинге в облгосадминистрации сегодня, 21 апреля.

Так, заместитель начальника Главного управления Национальной полиции в Луганской области Юрий Слухаенко отметил, что полицией Луганщины накануне Пасхальных праздников организован комплекс профилактических подготовительных мероприятий, сообщает пресс-служба ЛОВГА

Ежедневно патрульными нарядами проводится разъяснительная работа с гражданами, организованны рабочие встречи с главами религиозных организаций различных конфессий, правопорядок и соблюдение карантинных требований обеспечивали около 1500 полицейских. Нарушений не зарегистрировано.

Он сообщил, что во время карантина вообще ежедневно на патрулирование заступают 1100-1200 сотрудников полиции. Они контролируют соблюдение требований по закрытию рынков, деятельности предприятий и организаций, предусмотренных Правительством, профилактическую работу с гражданами по соблюдению ими требований карантина.

За период карантина составлено 144 административных протокола. Из них 5 – за распространение недостоверной информации в социальных сетях, 139 – за нарушение карантинных ограничений.

Как отметил спикер, за это время на Луганщину из других стран вернулись 1439 граждан. При пересечении границы они подписали согласие на самоизоляцию. При соответствующих проверках составлено три админпротокола за нарушение самоизоляции.

С принятием Правительством решения о помещении граждан, пересекающих границу, на обсервацию, в область прибыли 73 человека.

Заместитель начальника Главного управления ГСЧС Украины в Луганской области Павел Корчагин сообщил, что проведена дезинфекция 1061 места общего пользования, 3648 км дорог и тротуаров. На территории 5 опорных учреждений здравоохранения развернуты палатки временных пунктов приема больных. Организовано курсирование оперативной техники для информирования граждан о действиях во время карантина.

К этим мерам ежедневно присоединяются около 180 сотрудников ГСЧС и 40 единиц спецтехники.

По словам заместителя начальника Главного управления Госпродпотребслужбы в Луганской области Владимира Есипова, вместе с представителями Нацполиции внедрены меры по прекращению работы заведений общественного питания, промышленных магазинов, заведений бытового обслуживания граждан, развлекательных заведений. Проводится дезинфекция 2052 помещений объектов продовольственной торговли, 397 аптек, 44 предприятий общественного питания, осуществляющих транспортную доставку, и 107 транспортных средств.

Также ведомством усилен государственный санитарно-эпидемический надзор за соблюдением требований санитарного законодательства на 384 объектах водоснабжения и водоотведения. Проведена санитарно-просветительская работа.