Какая там дистанция: появились показательное фото карантина в Харькове

Жители Харькова собираются в очереди для входа в супермаркет, на соблюдая при этом положенной во время карантина социальной дистанции.

Соответствующие фото были опубликованы в сети во вторник, 21 апреля.

Как видно на снимках, посетители супермаркета, собравшись в очередь для входа, стоят группами, при этом между ними явно нет положенных 1,5-2 метра.

Полиции, которая бы разъяснила гражданам опасность такого поведения, по близости также не наблюдается.

Напомним, что раньше в Харькове патрульная полиция активно останавливала нарушителей карантинных мер, которые находятся на улице без маски.

Как сообщал “источник”, в сети также сообщили о том, что в Харькове полицейские требуют с водителей автомобилей деньги за въезд в город.