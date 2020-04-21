Украина по заболеваемости коронавирусом повторяет сценарий одной из стран ЕС: подробности

Украина повторяет динамику заболеваемости коронавирусом COVID-19 в Польше.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире украинского телеканала.

Виктор Ляшко уточнил, что главной задачей Министерства здравоохранения в данный момент является не допустить резкого роста заболевших, и поэтому ведомство поддерживает карантинные меры правительства.

Главный санитарный врач страны уточнил, что Украина в вопросе борьбы с пандемией коронавируса пытается брать пример с Польши, а не с тех европейских стран, где количество заражений вышло из-под контроля.

“Мы не хотим рассматривать сценарии Италии и Испании – мы делаем все, чтобы не идти по этим сценариям. Сейчас Украина идет по сценарию Польши, и наши превентивные меры, которые были приняты, показывают, что динамика и кривая заболеваемости в нашей стране проходит так, как проходила в Польше”, – подчеркнул он.

В данный момент в Польше почти 10 тысяч зараженных коронавирусом, 385 человек умерли и почти 1300 – выздоровели.

Как сообщал “источник”, ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко выступил за смягчение карантинных мер, и назвал количество больных коронавирусом, которые могли бы быть обнаружены в стране, если бы не карантин.