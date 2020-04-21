Фонд госимущества утратил контроль над ситуацией на “Электротяжмаше” – СМИ

Для “Электротяжмаша” оказалось фатальным решение о передаче стратегического предприятия под управление Фонда госимущества Украины, принятое правительством в октябре 2019 года.

Об этом пишет Фром ЮА со ссылкой на “Открытая Украина”.

По информации заводского телеграм-канала, убыток предприятия за март составил 133,3 млн гривен. Отрицательный финансовый результат по итогам I квартала вырос почти до 200 млн. Коллектив завода только 17 апреля получил 50% от остатка задолженности по зарплате за март.

В феврале из-за долгов завода перед энергетиками, под угрозой отключения оказался жилой поселок (общежития, социальная инфраструктура, 1200 жителей), который запитан вместе с “Электротяжмашем” от одной подстанции. Аналогичный кризис имел место и в конце декабря, когда энергетики уведомили предприятие об отключении от электросети. Тогда в ситуацию был вынужден экстренно вмешаться губернатор Кучер.

По состоянию на 1 марта 2020 года “Электротяжмаш” задолжал энергетикам около 20 млн гривен.

Ситуацию вокруг предприятия усугубляют противоречивые сигналы, поступающие из Фонда госимущества. Сначала глава ФГИ уверял, что “Электротяжмаш” одним из первых будет продан в первом полугодии 2020 года. В феврале он же заявил, что “это точно не произойдет в ближайшие месяцы и, может, не в этом году”.

Больше вспышки короновируса, руководство “Электротяжмаша” обеспокоило увольнение 14 апреля первого замминистра экономики Павла Кухты, который, как утверждают источники СМИ, покровительствовал и.о. директора Виктору Бусько.

ГП “Электротяжмаш” должен был стать одним из первых объектов “большой” приватизации в 2020 году. С этой целью в октябре 2019 года Минэкономики передало его под управление Фонда госимущества. 27 ноября с подачи экс-главы ОПУ Андрея Богдана, Кабинет министров на закрытом заседании назначил и.о. генерального директора ГП “Завод “Электротяжмаш” депутата Виктора Бусько. Как отмечали СМИ, данное назначение явилось результатом юридической комбинации, которая была реализована с участием первого замминистра экономики Павла Кухты и руководителей ФГИ Дмитрия Сенниченко и Сергея Игнатовского.

“Электротяжмаш” – одно из крупнейших в Восточной Европе предприятий электрического машиностроения. Производит генераторы для ТЭС, ГЭС, АЭС, тяговые электродвигатели и генераторы для железнодорожного и городского электротранспорта.