Сколько будут получать медики, “воюющие” с коронавирусом в Киеве: инфографика

Киевские медики, которые работают с больными коронавирусом COVID-19, получили доплату за работу за март.

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Об этом на брифинге заявил мэр столицы Виталий Кличко.

“Столичные врачи, которые работают с пациентами с подозрением на коронавирус и с больными COVID-19, получили доплаты к заработной плате за работу с 13 марта. Город установил им доплату в размере девяти должностных окладов. На это Киев из городского бюджета выделил почти 10,8 млн грн. Таким образом, врачи за март получат в среднем от 30 до 50 тыс. грн., медсестры – 25 – 30 тыс. и младший медицинский персонал – 20 – 25 тыс.”, – заявил Кличко.

Доплата за март медперсоналу, работающего с больными COVID-19, составляет в среднем: врачам – 17 тыс. грн., медестрам – 13 тыс. грн, младшему медицинскому персоналу – 11 тыс. грн.

Кроме того, премию за март получат сотрудники Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, а именно медики выездных бригад и санитары, которые задействованы в мероприятиях по дезинфекции автомобилей. Из бюджета Киева на эти цели было выделено 12,4 млн грн.

Кличко также сказал, что департамент здравоохранения Киевской городской государственной администрации закупает за средства резервного фонда столицы лекарства для оказания медицинской помощи больным COVID-19.

Как ранее сообщал “источник”, в Одессе от коронавируса умер 60-летний семейный врач.