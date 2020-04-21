Больных может быть больше? Украина возглавила печальный рейтинг по тестированию на коронавирус

В Украине на один миллион населения делают в среднем 1,418 тестов на коронавирус, а это является самым низким показателем в Европе.

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Об этом свидетельствуют данные портала Worldometers.

В частности, по сообщению Центра общественного здоровья, в Украине состоянием на вторник, 21 апреля, исследовано 61 997 образцов на коронавирус методом ПЦР.

При этом показатель в 1,418 самый низкий в Европе. Например, выше Украины стоит Албания и Молдова, где проводят в среднем 2,007 и 2,916 тестов на миллион населения соответственно. В России этот же показатель составляет 14,682.

Наибольшее количество тестировании на COVID-19 в Европе проводят в Исландии – 126,429. А самый низкий показатель в африканской стране Бурунди – 7 тестов на 1 миллион.

Как сообщал “источник”, ранее президенту Владимиру Зеленскому и топ-чиновникам в Украине сделали тест на коронавирус.