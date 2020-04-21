Десятки случаев на “счету”: в Киеве поймали крайне опасного педофила, фото

В Киеве поймали опасного педофила, на счету которого около 40 преступлений сексуального характера в отношении несовершеннолетних.

Как сообщили в пресс-службе Национальной полиции, жертвами обидчика стали девять девушек в возрасте от 9 до 16 лет.

Правоохранители смогли доказать еще как минимум восемь случаев сексуального насилия в отношении несовершеннолетних.

“Правонарушитель действовал по одной схеме: через интернет находил малолетних, с которыми налаживал дружеские отношения, а через некоторое время постепенно начинал разговоры на сексуальные темы. Кроме этого, он присылал изображения порнографического характера и просил девушек присылать свои личные и откровенные фото. С некоторыми из них он договаривался о встрече неподалеку от их дома, во время которых целовал их и совершал другие развратные действия”, – сообщили в полиции.

По факту 43 эпизодов преступлений начато расследование по ч. 4 ст. 153 (Сексуальное насилие), ч. 2, 3, 4, 5 ст. 301 (Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) и ч. 2 ст. 156 (Развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что в Каменском Днепропетровской области мужчина изнасиловал двух несовершеннолетних девочек, после чего скрылся с места преступления.