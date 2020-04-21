“А что будет с долгами?”: в сети прокомментировали “реорганизацию угольной отрасли” в “ЛНР”

Напомним, ранее мы писали о том, что сепаратисты задумали провести на временно неподконтрольной территории Луганской области “реорганизацию угольной отрасли”, а проще – закрытие нерентабельных шахт.

“Уже давно планировалось, что структура «Внешторгсервис» (ВТС) будет ликвидирована, а шахты и промышленные предприятия республики перейдут по контроль ГУП (государственных унитарных предприятий). Это наверняка будут преподносить как «изгнание Сергея Курченко с Донбасса»… ТГ-каналы приближенные к Суркову, еще в марте сообщали, что Курченко планирует спрятать корни структур ВТС, переведя всю структуру в ГУПы, контролировать которые будут его люди, и что будет организована информационная компания про «изгнание Курченко», – комментирует информацию источник “Луганский инсайд” в телеграмм-канале.

При этом источник обращает внимание на немаловажный момент, а именно вопрос долгов. На оккупированной территории Луганщины многие шахты работают в убыток.

“Довольно двусмысленно звучала фраза Сергея Козлова про «выход в режим рентабельности всех угольных предприятий» – не секрет многие шахты нерентабельны, и там остаются большие задолженности по зарплате (полгода и более). Что будет с ними?”, – отметил источник.

В других социальных сетях пользователи также активно комментируют “планы” сепаратистов.

Да уже начали , затопили две последние шахты в Красном Луче pic.twitter.com/AlvJ9Wu33P — Хрустальний Луч (@Hrustalny_Luch) April 21, 2020

Реорганизаторы куевы! Особеннно Акимушка -лизал жопу Курченко, а теперь выяснилось, что шахтерам деньги по полгода задерживают в лНР! Какой ужас. А что с шахтами Вергулевская, Лутугинская, ш/у Луганское и еще с десяток шахт которые уже оптимизировали в ЛНР в хлам? Кто ответит? pic.twitter.com/BpK07iTxV1 — ЛНР (Колывано-Бджолария) (@fake_LNR) April 20, 2020

Всех пенсов и предпенсов (если 3 года на пенсию -льготная пенсия) из шахт ЛНР увольняют, других в автодоры или нах, профилактории передают ЛНР, шахты переподчиняют Луганскуглю, ряд шахт закрывают. В общем, все к чему прикасается ЛНР превращается в развалины. Республика разруха! pic.twitter.com/ooKYSMnml9 — ЛНР (Колывано-Бджолария) (@fake_LNR) April 20, 2020

При этом сами работники угольной промышленности уже не верят никаким обещаниям и считают, что ни погашения долгов, ни новые рабочие места после “реорганизации” им ждать не стоит.