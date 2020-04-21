“Ну вот и все”: российский чемпион ярко отреагировал на падение цен на нефть, фото

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Титулованный российский фигурист Алексей Ягудин ярко отреагировал на падение мировых цен на нефть.

Олимпийский чемпион 2002 года своим мнением поделился в Instagram.

Нефть. Ну вот и все… Теперь…“, – написал бывший фигурист и выложил график цен на нефть за последние 24 часа.

Instagram Алексея Ягудина

Сегодня, 21 апреля, цена на нефть марки Brent упала ниже 19 долларов за баррель. Такое случилось впервые с 7 февраля 2002 года.

Ягудин завершил карьеру в 2003 году. Помимо золота Олимпиады в Солт-Лейк-Сити в активе россиянина значатся четыре победы на чемпионатах мира и три титула чемпиона Европы. Он был введен в зал славы фигурного катания в США.

Ранее “источник” сообщал, что известный российский комментатор ярко высказался о ситуации в стране.