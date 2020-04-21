В Украину придут тепло и солнце: синоптик назвала дату отступления холодов

С четверга, 23 апреля, в Украине прогнозируется потепление, а на выходные страну накроет атмосферный циклон, который принесет в большинство областей долгожданные дожди.

Об этом в Facebook сообщает синоптик Наталка Диденко.

По ее словам, в среду, 22 апреля, погода особо не изменится. Днем температура воздуха будет всего +10 +14 градусов, а ночью возможны даже локальные заморозки. Могут пройти небольшие дожди на Западе, Востоке и в центральной части страны.

Однако уже в четверг в Украине ожидается настоящее тепло. В Киеве во второй половине недели прогнозируется от +15 до +19 градусов.

Как ранее сообщал “источник”, по прогнозам народных синоптиков серьезного потепления в Украине стоит ждать не раньше мая.