В Киеве приняли жестко решение по заместителю Кличко, пойманному на взятке

Мэр Киева Виталий Кличко принял решение уволить первого заместителя председателя КГГА Николая Поворозника, которого подозревают во взяточничестве.

Как заявил градоначальник на брифинге 21 апреля, он отстранен от исполнения должностных обязанностей на время следствия по обвинению в вымогательстве через посредника 125 тыс. долларов взятки.

По словам Кличко, на время отстранения Поворозника обязанности первого зампреда КГГА возложены на зампреда КГГА Валентина Мондриевского.

Напомним, что сам Поворозник попросил Кличко отстранить его от исполнения должностных обязанностей на время следствия. При этом Кличко потребовал провести детальное расследование происшествия.

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