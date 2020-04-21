В деле “пловца” из Гидропарка в Киеве произошел неожиданный поворот: фото и видео

Суд в Киеве перенес рассмотрение административного протокола мужчине, который был задержан при попытке нарушить карантин и попасть на спортивную площадку в Гидропарке.

Об этом журналистам в зале суда рассказал сам фигурант дела Михаил Ковальчук.

Он отметил, что судебное заседание откладывают, потому что он требует его проведения в открытом режиме. По мнению ранее задержанного полицией, введенный правительством из-за риска распространения коронавируса карантин нарушает его конституционные права.

“Нарушают и дальше наши конституционные права и права человека, причем делают это не какие-то рядовые граждане, которые юридически не осведомлены, а судьи. Если обратить внимание на распоряжения, то там есть такое слово, на которое следует всем гражданам обратить внимание – “рекомендация”. Судебное заседание не состоялось ни разу“, – заявил обвиняемый в нарушении.

Как сообщал “источник”, 6 апреля в Гидропарке после стычки с полицейскими был задержан мужчина, который пытался прорваться на спортивную площадку. Он и его друг пытались доказать правоохранителям, что имеют право находиться в общественных местах, так как в Украине не введен режим чрезвычайного положения, однако на них составили административный протокол о нарушении, а материалы направили в суд.