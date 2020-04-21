Ушел в небо: под Одессой трогательно простились с умершим от коронавируса врачом, видео

В городе Покровске (Одесская область) простились с семейным врачом, который работал в местной больнице и умер от коронавируса прямо в карете “скорой”, которая везла его в одесскую инфекционку.

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Видео траурной церемонии опубликовано в сети.

Как видно на кадрах, сотрудники больницы вышли для прощания с покойным во двор больницы, где расположились, соблюдая необходимую дистанцию 1,5-2 метра.

Гроб с его телом поместили в катафалк, рядом с которым находилось двое работников в защитных костюмах и с дезинфекторами в руках. Приблизиться к гробу не разрешили даже родным и близким.

Как сообщал “источник”, во вторник, 21 апреля, из-за резкого увеличения количества больных коронавирусом среди медработников в городе Подольске (Одесская область) закрывают на карантин местную больницу.