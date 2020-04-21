В Луганской области большинство заболевших COVID-19 – люди в возрасте от 30 до 49 лет

По состоянию на 21 апреля 2020 г. в области зарегистрировано 25 лабораторно подтвержденных методом ПЦР случаев COVID-19. Выздоровели 3 человека.
Об этом сообщает пресс-служба Луганского областного лабораторного центра МОЗ Украины.
Распространенность заболевания COVID-19 указано на карте.
Возрастная структура заболевших:
0-17 лет – 2 человека (8%);
18-29 лет – 4 человека (16%);
30-49 лет – 11 человек (44%);
50-65 лет -2 человека (8%);
65 лет и старше – 6 человек (24%).
Проводится эпидемиологическое расследование по 103 подозрениям на вероятное заражение коронавирусом.
На стационарном лечении находится 13 человек, лечатся амбулаторно 9 человек.