В Луганской области большинство заболевших COVID-19 – люди в возрасте от 30 до 49 лет

По состоянию на 21 апреля 2020 г. в области зарегистрировано 25 лабораторно подтвержденных методом ПЦР случаев COVID-19. Выздоровели 3 человека.

Об этом сообщает пресс-служба Луганского областного лабораторного центра МОЗ Украины.



Распространенность заболевания COVID-19 указано на карте.

Фото: пресс-служба ГУ “Луганский областной лабораторный центр МОЗ Украины”



Возрастная структура заболевших:

0-17 лет – 2 человека (8%);

18-29 лет – 4 человека (16%);

30-49 лет – 11 человек (44%);

50-65 лет -2 человека (8%);

65 лет и старше – 6 человек (24%).

Проводится эпидемиологическое расследование по 103 подозрениям на вероятное заражение коронавирусом.

На стационарном лечении находится 13 человек, лечатся амбулаторно 9 человек.