Все хотят “укусить”: Лукашенко резко высказался о коронавирусе, в сети ответили фотожабой

Президент Беларуси Александр Лукашенко снова отметился странным высказыванием о пандемии коронавируса.

Его он озвучил во время рабочего визита в Бобруйск во время посещения предприятия “Славянка”, которое с недавно времени стало выпускать медицинские маски.

“Сейчас этот коронавирус стал политикой. Все смотрят, за что бы укусить Лукашенко, Беларусь – они выбились из строя. Так не надо удивляться. Все это потому, что мы сохранили систему и привели ее в порядок. И так случилось, что мы более-менее оказались готовы к этой заразе и не только к ней”, – сказал он.

В сети тут же высмеяли высказывание Лукашенко, которого “хотят укусить”.

Как сообщал “источник”, президент Беларуси не впервые скандально высказывается о COVID-19. Так, ранее Лукашенко выдал “рецепт” борьбы с коронавирусом.