“Уралы” вдоль дорог и палатки: в Чечню внезапно начали стягивать войска, видео

В северо-западный регион Чечни были введены российские войска, местные жители заметили автомобили “Урал” и палаточные городки российских военных.

Об этом сообщает “Новая газета” со ссылкой на свидетельства очевидцев.

Издание уточняет, что перемещение войск из российского Ставропольского края стали замечать 20 апреля. Район, где они расположились, находится на границе с Ингушетией и регионом Грузии – Северной Осетией.

Так, на выложенных в сеть видео заметны палаточные городки и “Уралы”, которые движутся в поселений Братское, Бено-Юрт, Знаменское. Также там были выставлены блокпосты российских военных.

В то же время, силовые структуры Чечни указали, что появление российских военных на территории страны может быть связано с учениями. Подробной информацией о возможных учениях должны располагать МВД Чечни, но там ситуацию не комментировали. В подтверждение этой версии было отмечено, что в этом районе много военных полигонов, то есть место подходит для учений.

Следует отметить, что с 5 апреля Чечня закрыла на въезд и выезд свои границы. Разрешено въезжать в страну лишь перевозчикам продовольствия. 13 апреля в республике ввели пропуска для поездок за продуктами, лекарствами или по неотложным делам.

Как сообщал “источник”, ранее в разведке уведомили, что Россия резко увеличила военное присутствие у границы с Украиной.